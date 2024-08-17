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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 06:12
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Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu

Son dakika haberine göre Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

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