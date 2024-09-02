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Irak'ın kuzeyinde terör inleri yerle bir! Çok sayıda terörist sarı torbada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 22:24 Güncelleme: 02.09.2024 23:02
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Irak’ın kuzeyinde terör inleri yerle bir! Çok sayıda terörist sarı torbada

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele hem yurtta hem de sınır ötesinde devam ederken düzenlenen hava ve kara operasyonları ile teröre ağır darbeler vuruluyor. Bu kez darbe Irak'ın kuzeyindeki Metina, ZAP, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta vuruldu. 20 terör hedefinin imha edildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele titizlikle sürüyor. Düzenlenen çalışmalarla birlikte köşeye sıkışian terör örgütü PKK ve türevleri kaçacak delik ararken kahraman Mehmetçik'in darbeleriyle barındıkları noktalar başlarına yıkılıyor.

Bu kez terör hedeflerinin imha edildiği nokta Irak'ın kuzeyinde Metina, ZAP, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos oldu. Düzenlenen hava harekatı ile 20 terör hedefi imha edilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyinden vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekatta 20 terör hedefinin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTO) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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