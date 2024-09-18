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Meclis'te "Acil Durum Butonu" sistemi devreye alınıyor! 1 dakikada Genel Kurul salonunda olacaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:09 Güncelleme: 18.09.2024 15:13
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Meclis’te Acil Durum Butonu sistemi devreye alınıyor! 1 dakikada Genel Kurul salonunda olacaklar

Son dönemde Meclis'te yaşanan kavgalar ve milletvekillerinin yaşadığı acil sağlık sorunları nedeniyle "Acil Durum Butonu" uygulaması devreye alınacak. Uygulamaya göre TBMM'de bulunan sağlık çalışanı sayısı artırılacak, başkanlık kürsüsüne yerleştirilecek kırmızı butona basılması durumunda doktorlar bir dakika içerisinde Genel Kurul salonuna gelecek.

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