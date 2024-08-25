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Irak'ın kuzeyinde terörist temizliği! 11 hain öldürüldü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:48 Güncelleme: 25.08.2024 12:25
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Irak’ın kuzeyinde terörist temizliği! 11 hain öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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