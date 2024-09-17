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Narin Güran cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi! Kim nasıl öldürdü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 06:26
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Narin Güran cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi! Kim nasıl öldürdü?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmayı bekliyor. Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdı, küçük kızın cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Bahtiyar'ın aracı da dere kenarına saat 15.40'da geldi. Yolda harcanan 7 dakikalık zaman çıkarıldığında kalan 18 dakikada ne olduğu titizlikle araştırılıyor.

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