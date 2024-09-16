Narin soruşturmasını aile sabote etti: Yangın çıkardılar elektriği kestiler

07:01 16 Eylül 2024

8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında iki akraba daha soruşturmanın farklı yere yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu günden sonra ise köyde yaşananlar, ailenin Narin’in bulunmasını nasıl zorlaştırdığı ortaya koydu. Zanlıların mahkemedeki tutuklanma gerekçesi arasına giren bilgilere göre, Narin’in kaybolmasından sonra garip olaylar serisi yaşandı. Amca Salim Güran’ın aracın Narin’in iki DNA’sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile daha ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Narin’in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

AİLE MANİPÜLE ETTİ

Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran’ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi. Bu kapsamda Narin’in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların Narin’in kaybolduktan sonra soruşturmaya yön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

KÖYDEN YANGIN ÇIKTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Aile üyelerinin Narin soruşturmasını nasıl manipüle ettiğiyle ilgili önemli bilgiler de çıktı. Bunların başında hedef saptırma maksatlı yapılan suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler yer aldı. Dosyadaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun yanı sıra Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında ise olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandı. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunduğu da tutanaklara girerken, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

EYLEMLERİN BİR KISMINI GÜRAN AİLESİ YAPTI

Tüm bu yaşanan garip olayların birçoğu ise tutuklanan aile fertlerinin de aralarında bulunduğu Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran’ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinden 6 kişinin o güne ait telefon aramaları, WhatsApp aramaları ve yazışmalarını da silmesi, ailenin Narin’in bulunmasını zorlaştırmak için atılan adımlar olduğunu ortaya koydu.