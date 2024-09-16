Narin soruşturmasını aile sabote etti: Yangın çıkardılar elektriği kestiler
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, düğüm çözülüyor. Küçük Narin'in cansız bedeninin bulunmaması için yapılanlar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yapılan asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler mahkeme kayıtlarına geçti. Kayıtlarda, 'terlik bulundu' iddiasıyla jandarmanın yanlış tarafa yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintileri yaşandığı ve bu eylemlerin Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı yer aldı.
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
NARİN SORUŞTURMASINI BÖYLE MANİPÜLE ETTİLER
8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında iki akraba daha soruşturmanın farklı yere yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu günden sonra ise köyde yaşananlar, ailenin Narin’in bulunmasını nasıl zorlaştırdığı ortaya koydu. Zanlıların mahkemedeki tutuklanma gerekçesi arasına giren bilgilere göre, Narin’in kaybolmasından sonra garip olaylar serisi yaşandı. Amca Salim Güran’ın aracın Narin’in iki DNA’sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile daha ulaşıldı.
Jandarma ekipleri tarafından Narin’in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.
AİLE MANİPÜLE ETTİ
Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran’ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi. Bu kapsamda Narin’in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların Narin’in kaybolduktan sonra soruşturmaya yön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.
KÖYDEN YANGIN ÇIKTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Aile üyelerinin Narin soruşturmasını nasıl manipüle ettiğiyle ilgili önemli bilgiler de çıktı. Bunların başında hedef saptırma maksatlı yapılan suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler yer aldı. Dosyadaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun yanı sıra Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında ise olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandı. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunduğu da tutanaklara girerken, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.
EYLEMLERİN BİR KISMINI GÜRAN AİLESİ YAPTI
Tüm bu yaşanan garip olayların birçoğu ise tutuklanan aile fertlerinin de aralarında bulunduğu Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran’ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinden 6 kişinin o güne ait telefon aramaları, WhatsApp aramaları ve yazışmalarını da silmesi, ailenin Narin’in bulunmasını zorlaştırmak için atılan adımlar olduğunu ortaya koydu.
ANNE NARİN’İ KURTARMAK İÇİN ENES’İ ISIRDI MI?
Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 19 gün sonra derede bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran soruşturması devam ederken, cesedin bulunmasının ardından yapılan çalışmalarda, ağabeyi Enes Güran’ın Narin’i boğmaya çalıştığı sırada anne Yüksel Güran’ın kızını kurtarmak için oğlunu ısırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine soruşturmayı yürüten savcılık anne Güran’dan diş modeli aldırdı.
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nden anneden alınan diş izi örnekleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu’na gönderildi. Burada yapılacak olan incelemelerden sonra diş izi düğümü çözülecek. İzlerin anneye ait çıkması halinde soruşturmanın seyri de önemli ölçüde değişecek. Daha önce ağabeyde tespit edilen diş izleri üzerinde yapılan incelemede, izlerin Narin’e ait olmadığı belirlenmişti.
Bu arada, olay günü anne Yüksel Güran ile Narin’in yengesi Hediye Güran’ın Enes’e müdahale ettiği iddiasıyla yenge gözaltına alınmıştı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorguya çekilen ‘suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklu amca Fuat Günay’ın eşi Hediye Güran için ek gözaltı kararı alındı.
"SÜRPRİZ BİR ŞEY ÇIKABİLİR"
Bir güvenlik yetkilisi A Haber'e Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Yürütülen soruşturmaya ilişkin "Sürpriz bir şey çıkabilir" dedi.
HEDİYE GÜRAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalışan 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 2 kişiden 1'i (Hediye Güran) adliyeye sevk edildi.
Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Turan, "11 kişi tutuklanmıştı. Şu an soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ediyor. Bunun yanı sıra Salim Güran'ın akrabaları olan İsa Kaya ve Şeyma Kaya isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerin daha önce Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bilgiler verdiği fakat son yapılan çalışmalarda diğer kişilerin ifadelerinde de bu kişilerin soruşturmayı başka yönlere taşımaya soruşturmanın seyrini değiştirmek için farklı ifadeler verdikleri ortaya çıktı. Bunların hakkında da gözaltı kararı verildi." ifadelerini kullandı.
YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ise "Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor. Yenge Hediye Güran için ek gözaltı kararı verildi. O süre hala devam ediyor. Bugün mü veya yarın mı adliyeye çıkarılır bu henüz belli değil." dedi.
Salim Güran olay günü Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini anlattı ancak yapılan teknik incelemelerde 15.08'de telefon görüşmeleri, yapılan HTS analizlerinde ise 15.21 ile 15.46 arasında birlikte oldukları tespit edildi.
Muhtar amcanın tarlasında çalışan 15 yaşındaki işçi R.A., Salim ile aralarında geçen "tamam daha ölmemiş" konuşmasının çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Bu konuşmalarla ilgili "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" diyen R.A. da tutuklandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cansız bedeni dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine getirilerek sorguya alınan amca Salim Güran hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcılıkta 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini söyleyen amca Salim Güran'ı yapılan teknik analizler ele verdi.
MEÇHUL SAATLERDE BİRLİKTELER
15.15'te son olarak mahalledeki okulun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Narin daha sonra evlerine giden patika yola dönmüştü. Nevzat Bahtiyar'ın cesedi 15.40'ta Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü saate kadar yaşananlarla ilgili gözaltına alınan tüm zanlılar sorgularında hiçbir şey anlatmadı.
Narin'in öldürüldüğü düşünülen bu saatlerle ilgili yapılan teknik çalışmalar da tamamlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı detaylı HTS analizlerine Milli İstihbarat Teşkilatı da destek verdi. Narin'in kaybolduğu gün ve özellikle son görüldüğü saat olan 15.15'ten önce ve sonra neler yaşandığıyla ilgili yapılan detaylı HTS analizleri amca Salim Güran'ı ele verdi. Salim Güran ise HTS analizleriyle ilgili "Baz analizleri yanlıştır" dedi.
"GÖRÜŞMEDİM" DEDİ KAYITLAR ELE VERDİ
Narin'in kaybolduğu gün ve özellikle son görüldüğü saat olan 15.15'ten önce ve sonra neler yaşandığıyla ilgili yapılan detaylı HST analizleri amca Salim Güran'ı ele verdi. Olay günü Nevzat Bahtiyar akşam saat 20.00'a kadar görüşmediğini anlatan Güran'ın Narin kaybolmadan 7 dakika önce 15.08'de Nevzat Bahtiyar ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 15.21 ile 15.46 saatleri arasında da Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın birlikte oldukları tespit edildi.
Olay günü Nevzat Bahtiyar akşam saat 20.00'a kadar görüşmediğini anlatan Güran'ın Narin kaybolmadan 7 dakika önce 15.08'de Nevzat Bahtiyar ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Bunun yanı sıra 15.21 ile 15.46 saatleri arasında da Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın birlikte oldukları tespit edildi.
Zanlı amca ifadesini alan 3 Cumhuriyet Savcısına HTS analizleriyle ilgili "Baz analizleri yanlıştır, olay günü Nevzat Bahtiyar ile kesinlikle hiç görüşmedim" dedi.
İŞÇİ "TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ" KONUŞMASINI HATIRLAMADI
Salim Güran'ın kendi telefonuna yüklediği ses kayıt programıyla konuşmalarını kaydettiği ancak olay gününe ait tüm konuşmaları ve Whatsapp arama kayıtları ile yazışmaları sildiği yapılan dijital incelemede tespit edilmişti.
Bu konuşmalar arasında tarlasında çalışan işçi R.A ile 18.38'de yaptığı görüşmede "o sondaki köşede bişeyin düşmüş ha.
Sana ait bişey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" dediği, R.A.'nın "eee" dediği, Salim'in de "biri yerde" şeklinde cevap verdiği, R.A.'nın da "tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" dediğine ulaşılmıştı.
Bu konuşmaların ortaya çıkmasının ardından daha önce serbest bırakılan R.A. yeniden gözaltına alındı. R.A. ifadesinde "valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dedi. R.A da ifadesinin devamında da çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutukladı.
SORUŞTURMADA 11 TUTUKLU
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükselirken, anne Yüksel Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu, evlerine hem akrabaları aynı zamanda da komşuları olan Hediye Güran'ın geldiğini anlatması üzerine Hediye Güran da gözaltına alındı.
50 SAHTE İHBAR YAPILDI
Narin Güran'ı arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapıldığı da soruşturma dosyasına girdi. "Ceset burada" diye telefonlar açılarak, farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle aramalar sekteye uğratılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu. Aramalar, göçebelerin konakladığı yer de yoğunlaşırken "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında yer aldığı öğrenildi.
Muhammed Kaya, "Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım.
Dönüşte terlik yine yolun ortasındaydı. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi.
AĞABEY VE KUZEN İDDİASI
Narin'in kaybolduğu gün ahırdan gelen sesler üzerine ağabeyi Enes Güran ile erkek kuzenini (Salim Güran'ın oğlu) uygunsuz vaziyette gördüğü, bunun üzerine ağabeyi Enes tarafından elle boğulmak suretiyle nefessiz bırakıldığı iddia ediliyor.GPRS kayıtlarına göre anne Yüksel ve yenge Hediye Güran olay yerine gelerek Enes'e engel olmaya çalıştı. Anne Yüksel Güran bu sırada oğlu Enes'in kolunu ısırdı.
Sonrasında muhtar olan amca Salim Güran çağrıldı. Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ı arayarak Narin'i ölü ya da baygın halde teslim etti.
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