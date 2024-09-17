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Narin cinayetinde sırlar açığa çıkıyor! Kara kutu Hediye Güran mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 07:32
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Narin cinayetinde sırlar açığa çıkıyor! Kara kutu Hediye Güran mı?

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran’ın jandarmadaki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

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