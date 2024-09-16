16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin Güran'ın katili ağabey Enes Güran mı? Diş ve tırnak izleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 07:04
ABONE OL
Narin Güran’ın katili ağabey Enes Güran mı? Diş ve tırnak izleri...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken sır perdesi aralanıyor. Gözaltı süreci ve tutuklamalar, savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığını ortaya koyarken zanlıların verdiği ifadeler sonrası şüphe okları ağabey Enes Güran'a döndü. İfadesi çelişkilerle dolu olan ağabey Enes Güran'ın söz ettiği markete hiç gitmediği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör