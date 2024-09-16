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Fransa'da terör festivali! PKK yandaşlarından paçavralı gösteri

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 00:51 Güncelleme: 16.09.2024 01:10
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Fransa’da terör festivali! PKK yandaşlarından paçavralı gösteri

Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı. PKK'lı terörist sempatizanları, "Biji Kürdistan", "Biji gerilla" sloganları eşliğinde skandal sloganlar attı. Ayrıca terör örgütü flamaları açılan sözde festival canlı yayınlarla servis edildi.

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