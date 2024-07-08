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Irak'tan net PKK mesajı! 'Bölgedeki tüm sorunların kaynağı'

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 22:44 Güncelleme: 08.07.2024 22:58
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Irak’tan net PKK mesajı! ’Bölgedeki tüm sorunların kaynağı’

Hain PKK'nın yasaklı örgüt olduğunu açıklayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bu kez terör örgütünün bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu belirtti. IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, PKK'nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu vurgulayarak "(terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır.” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK'ya ilişkin önemli mesajlar verdi. Ahmed, PKK'nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu söyledi.

Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'PKK'NIN BÖLGELERİ TERK ETMESİ GEREKİYOR'

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK'nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK'nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.

'TÜM SORUNLARIN KAYNAĞI'

Ahmed, terör örgütü PKK'nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu vurgulayarak "(Terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

YANGINLARI FAİLİ DE PKK

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti.

Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

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