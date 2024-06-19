Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD'liler soluğu yine Avrupa'da aldı: Türkiye'ye karşı bize yardım edin
Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen "teröristan" devletine karşı Türkiye'nin kararlı tutumu sürerken, yapmayı planladığı sözde seçimi erteleyen ve köşeye sıkışan PKK/PYD soluğu yine Avrupa'da aldı. Terör örgütünün sözde elebaşılarından İlham Elmed, Almanya'da parlamenterlerle bir araya gelerek "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısında bulundu. Bölgede Türkiye'nin olası harekatına karşı da ABD'li yetkililer PKK/YPG'li teröristlere arka çıkmayı sürdürüyor. ABD ordusu Haseke'de teröristlerle Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt verme" amacıyla tatbikat yaptı.
Suriye'nin kuzey bölgesinde sözde seçimle kendilerine meşruluk kazandırmak isteyen PKK'lı teröristlerin "teröristan" planını Türkiye bozdu. Daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan ardından 11 Haziran'a ertelenen sözde seçim, Mehmetçik korkusu ile bir kez daha ertelendi. Terör örgütü PKK/YPG/PYD'liler seçim için 18 Ağustos'ta bir kez daha nabız yoklamayı planlarken, Türkiye'nin bu konudaki net tavrı ise devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sonuç bildirisinde bölgede "oldubittiye" izin verilmeyeceğinin altı net bir şekilde çizildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki sözde seçimin ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
ERDOĞAN'DAN SINIR ÖTESİNE NET MESAJ: TERÖRİSTAN KURDURMAYIZ
Açıklamalarında bölgeye operasyon düzenlemekten çekinmeyeceklerini defalarca söyleyen Başkan Erdoğan, son olarak İspanya ve İtalya'daki temaslarında da kararlı tutumunu sürdürdü. Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" ifadelerini kullandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ALMANYA'YA KOŞTU! BAŞROLDE PYD'NİN SÖZDE ELEBAŞISI VAR
Türkiye'nin baskısı ile sözde seçim konusunda çıkmaza giren terör örgütü yönetimi yine Avrupa'ya sığındı.
Daha önce İsveç'te destek arayan sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, şimdi de Almanya'ya gitti. Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelen grup, "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı. Almanya'ya giden heyette terör örgütü PKK/PYD elebaşılarından İlham Elmed de bulundu.
ABD VE YPG'DEN ORTAK TATBİKAT
Bir yandan da ABD bölgedeki terör unsurlarına arka çıkmaya devam ediyor. Son olarak ABD ordusu Haseke'de YPG ile ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta helikopterlerin yanı sıra çok sayıda mühimmat kullanıldı. YPG kaynakları tatbikatların "Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt vermek" amacını taşıdığını duyurdu.
BU NASIL MÜTTEFİKLİK?
Türkiye'nin olası askeri harekat öncesi ABD'nin bölgedeki terör unsurlarına askeri taktikler vermesi "Bu nasıl müttefiklik?" sorusunu akıllara getirdi.
'TERÖRİSTAN' SEÇİMLERİ VE ABD PARMAĞI
Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' odaklı sözde seçimlerde de ABD parmağı mevcut. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor.
SÜLEYMANİYE'Yİ 'YENİ KANDİL' YAPAN ADAM
McGurk, Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma projesinin de mimarlarından... KYB'de Bafel Talabani'nin seçilmesini sağlayan Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü, Talabani ile elebaşı Mazlum Kobani'yi bir araya getirdi. Süleymaniye'de PKK'ya alan açılmasını sağladı.
"PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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