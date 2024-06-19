Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’liler soluğu yine Avrupa’da aldı: Türkiye’ye karşı bize yardım edin

Suriye'nin kuzey bölgesinde sözde seçimle kendilerine meşruluk kazandırmak isteyen PKK'lı teröristlerin "teröristan" planını Türkiye bozdu. Daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan ardından 11 Haziran'a ertelenen sözde seçim, Mehmetçik korkusu ile bir kez daha ertelendi. Terör örgütü PKK/YPG/PYD'liler seçim için 18 Ağustos'ta bir kez daha nabız yoklamayı planlarken, Türkiye'nin bu konudaki net tavrı ise devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sonuç bildirisinde bölgede "oldubittiye" izin verilmeyeceğinin altı net bir şekilde çizildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki sözde seçimin ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.