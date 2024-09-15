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Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü 'SİPER'den nokta atışı! Testi başarıyla geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 15.09.2024 22:55 Güncelleme: 15.09.2024 22:58
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Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü ’SİPER’den nokta atışı! Testi başarıyla geçti

Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Projesi ile bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedeflediklerini bildirdi.

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