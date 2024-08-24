24 Ağustos 2024, Cumartesi
Türk savunma sanayiinin gururu KAAN'a Çin'den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip
Türk savunma sanayiinin gururu KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok ülkenin manşetine taşıdığı KAAN, bu sefer Çin ordu gazetesinde geniş yer buldu. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı projesinin derinlemesine ele alındığı makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye'yi kendi savaş uçağını geliştirmede daha azimli hale getirdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:56