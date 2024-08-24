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Türk savunma sanayiinin gururu KAAN'a Çin'den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok ülkenin manşetine taşıdığı KAAN, bu sefer Çin ordu gazetesinde geniş yer buldu. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı projesinin derinlemesine ele alındığı makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye'yi kendi savaş uçağını geliştirmede daha azimli hale getirdiği belirtildi.

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:56
Türk savunma sanayiinin gururu KAAN’a Çin’den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan makalede projenin ortaya çıkış hikayesinin yanı sıra savaş uçağının özelliklerine geniş yer verildi.

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN’a Çin’den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

KAAN'IN ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Makalede KAAN'ın "Türkiye'nin bağımsız geliştirdiği yerli beşinci nesil uçak" olduğu, süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetleri bakımından "beşinci nesil" olarak adlandırılmayı hak ettiği vurgulandı.

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN’a Çin’den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

TÜRKİYE'NİN PROJEYİ HAYATA GEÇİRMESİNE ETKİ EDEN SEBEPLERE DEĞİNİLDİ

Savunma Sanayii İcra Komitesinin, Milli Muharip Uçak Projesi'nin başlatıldığını 2010 yılının sonunda duyurduğu, Ağustos 2016'da Savunma Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) arasında 20 milyar dolar geliştirme bütçesi öngörülen sözleşmenin imzalandığı kaydedilen makalede, Türkiye'nin projeyi hayata geçirmesine etki eden sebeplere değinildi.

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN’a Çin’den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

Makalede NATO üyesi Türkiye'nin uzun yıllar ABD ile askeri ve siyasi işbirliğini sürdürdüğü, 2002 gibi erken bir tarihte F-35 savaş uçağı programına katıldığı ve 900'den fazla parçanın üretiminde yer aldığı ancak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alacağının ortaya çıkmasıyla ABD'nin anlaşmayı tek taraflı feshederek Türkiye'yi F-35 Projesi'nden dışladığı belirtildi.

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN’a Çin’den övgü: Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip

"DÜNYADA 'BEŞİNCİ NESİL UÇAK KULÜBÜ'NE GİREN AZ SAYIDA ÜLKEDEN BİRİ..."

Bu durumun Türk Hava Kuvvetlerinin güç inşasına ciddi darbe vurduğu fakat Türkiye'yi kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirme konusunda daha kararlı hale getirdiği vurgulanan makalede, "Dünyada 'beşinci nesil uçak kulübüne' giren az sayıda ülkeden biri olmak, Türk halkını mutlu ediyor." ifadesine yer verildi.