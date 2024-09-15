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Bakan Uraloğlu ve Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 15.09.2024 21:23 Güncelleme: 15.09.2024 21:29
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Bakan Uraloğlu ve Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplandıran Erdoğan ve Uraloğlu, merak edilen konularla ilgili bilgiler verdi.

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