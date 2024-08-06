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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor: Başkan Erdoğan liderlik edecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 09:12 Güncelleme: 06.08.2024 09:13
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor: Başkan Erdoğan liderlik edecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Savunma Sanayii İcra Komitesi, 7 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda yerli ve milli silah sistemlerine yönelik atılacak adımların yanı sıra savunma sanayinde yapılacak yeni hamleler masada olacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 7 aylık aranın ardından Beştepe'de toplanacak.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERE YENİLERİ EKLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarı ve hedeflerine ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

BEKLENTİ İHRACATTA YENİ REKOR

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde, her yıl yeni rekorların gerçekleştiği savunma sanayii ihracatı da olacak. Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5 buçuk milyar dolar gelir elde etmişti. 2024'teki beklenti ise 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atmak.

YERLİ TEKNOLOJİYE YÖNELİK YENİ ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak adımlar da ele alınacak. Yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararlar alınacak.

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