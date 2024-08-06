Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor: Başkan Erdoğan liderlik edecek...

BEKLENTİ İHRACATTA YENİ REKOR

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde, her yıl yeni rekorların gerçekleştiği savunma sanayii ihracatı da olacak. Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5 buçuk milyar dolar gelir elde etmişti. 2024'teki beklenti ise 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atmak.

YERLİ TEKNOLOJİYE YÖNELİK YENİ ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak adımlar da ele alınacak. Yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararlar alınacak.