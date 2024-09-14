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İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM uyardı: Balkanlardan sağanak geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 22:31 Güncelleme: 14.09.2024 22:52
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM uyardı: Balkanlardan sağanak geliyor

Sıcaklıklar yavaş yavaş yerini sağanağa bırakıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor. AKOM ise sosyal medyadan İstanbullulara uyarıda bulunarak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağını duyurdu.

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