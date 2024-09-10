10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'de konuştu! Abim para almadı muhtar tehdit etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:17 Güncelleme: 10.09.2024 22:56
ABONE OL
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de konuştu! Abim para almadı muhtar tehdit etti

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinin sözlerini canlı yayında aktardı. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e yaptığı açıklamada, "Muhtar para teklif etmiş abim kabul etmemiş ve tehdit edilmiş" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör