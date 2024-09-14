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Bakanlık harekete geçti! Narin'in arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 18:39
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Bakanlık harekete geçti! Narin’in arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek

Diyarbakır'da minik Narin'in katledilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı psikolojik destek için harekete geçti. Bakanlık tarafından, Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere yönelik psikososyal destek sağlandı. Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin üstün yararı için ihtiyaçlar doğrultusunda gereken her türlü desteğin sunulmaya devam edileceği bildirildi.

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