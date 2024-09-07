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Başkan Erdoğan'dan kılıç çeken teğmenlere: Bu kendini bilmezler ordudan temizlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:29 Güncelleme: 07.09.2024 16:11
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Başkan Erdoğan’dan kılıç çeken teğmenlere: Bu kendini bilmezler ordudan temizlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. İman ve Kur'an-ı Kerim olmadan vatan olmayacağını vurgulayan Erdoğan "Bu topraklardan imanı alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz." ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki ahlaksızlıklara yönelik de konuşan Erdoğan bu mecraların bir işgal silahına dönüştüğünü altını çizdi. Başkan Erdoğan askeri mezuniyet töreninde kılıç çeken teğmenlere de sert tepki gösterirken "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Bu kendini bilmezler ordudan temizlenecek" dedi. İşte detaylar...

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