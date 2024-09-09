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Teğmenlerin 'kılıçlı yemini'ne 4 koldan inceleme! Odak 2 halkada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:15 Güncelleme: 09.09.2024 08:18
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Teğmenlerin ’kılıçlı yemini’ne 4 koldan inceleme! Odak 2 halkada

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin "kılıçlı yemini" sonrası başlayan tartışmaların ardından Başkan Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bir avuç kendini bilmez ordumuzdan temizlenecek" ifadelerini kullanmıştı. Konu ile ilgili araştırma sürerken, inceleme Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi müfettişleri tarafından yürütülüyor. İncelemede MİT ve Emniyet İstihbarat da yönlendirme olup olmadığını araştırıyor.

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