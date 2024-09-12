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"Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:00
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Narkoçelik-38 operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

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