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Demokrasiye vurulan 44 yıllık kara leke! 12 Eylül'ün acı bilançosu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:44
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Demokrasiye vurulan 44 yıllık kara leke! 12 Eylül’ün acı bilançosu

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 44 yıl geçti. Türkiye'yi yarım asır geriye götüren darbe, demokrasi tarihinin kara lekesi olarak hala hafızalarda. Kanlı uygulamaların yanı sıra demokrasinin askıya alındığı süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi.

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