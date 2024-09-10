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Teğmenlerin kılıçlı yemini darbe günlerini hatırlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 10.09.2024 13:11 Güncelleme: 10.09.2024 13:28
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Teğmenlerin kılıçlı yemini darbe günlerini hatırlattı

Türkiye'nin tarihi milli iradeyi hiçe sayan darbelerle dolu. Milyonlarca insanı ve tüm bir ülkeyi olumsuz etkileyen darbeler nedeniyle yaşanan sosyolojik, psikolojik ve ekonomik travmalar, hep büyük mağduriyetlere, unutulmaz acılara neden oldu. Türkiye'de darbe endişesinin sürdüğü ise "teğmenlerin" kılıç çekip yemin ettiği görüntülerle ortaya çıktı. Başkan Erdoğan da konuştu "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayla ilgili tüm gelişmeler Analiz haberimizde.

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