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Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 14:46
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Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı

Yozgat’ta Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi bir kişi için operasyon düzenlenirken şahıs Ankara’da yakalandı.

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