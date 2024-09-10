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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 3 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:58
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İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul'da düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport düzenleyen 15 kişilik şebeke çökertildi. Şahıslardan 5'i gözaltına alınırken 3 kişi tutuklandı.

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