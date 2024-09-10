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Bakanlık Narin Güran davasına müdahil oluyor

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:12 Güncelleme: 10.09.2024 12:14
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Bakanlık Narin Güran davasına müdahil oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Göktaş, Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını söyledi. Türkiye Aile Destek Programı hakkında da konuşan Bakan Göktaş, bu kapsamda bugün itibarıyla hesaplara 3,8 milyar TL yatıracaklarını ifade etti.

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