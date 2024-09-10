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Bilim insanlarından yeni keşif! Yapay zeka ile insan sesinden hipertansiyon tespiti yapılabilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 21:21 Güncelleme: 10.09.2024 21:50
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Bilim insanlarından yeni keşif! Yapay zeka ile insan sesinden hipertansiyon tespiti yapılabilecek

Bilim insanları mucizevi keşiflere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Kanada'da bilim insanları, kişilere ait ses kayıtlarını kullanarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığını tespit edebilen yapay zeka temelli yeni bir yöntem bulduklarını açıkladı. Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi.

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