11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti tam kadro sahada! Edirne'den Kars'a tüm vatandaşlarla bir arada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 07:34 Güncelleme: 11.09.2024 07:45
ABONE OL
AK Parti tam kadro sahada! Edirne’den Kars’a tüm vatandaşlarla bir arada

AK Parti’de kongre süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin MKYK toplantısında imzaladığı kongre kararı ile birlikte resmen başladı. Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre’ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye başladı. Her ilin ilçeleri de ziyaret ediliyor, sadece esnaf ziyareti ile sınırlı kalınmıyor sivil topluma temas ediliyor, meslek grupları dinleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör