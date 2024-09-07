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İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı yine küstahça hedef aldı! Dışişleri'nden sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 20:22 Güncelleme: 07.09.2024 21:13
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İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan’ı yine küstahça hedef aldı! Dışişleri’nden sert tepki

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Katz, Türkiye'nin Hamas ile olan dostluğuna değinerek Başkan Erdoğan’ı susmakla tehdit etti. Katz’ın paylaşımına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık paylaşımında "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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