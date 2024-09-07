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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 21:31 Güncelleme: 07.09.2024 22:50
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin "kılıç yeminine" ilişkin askerliğin disiplin gerektirdiğini belirterek "Demokratik mekanizmalar işliyor şu anda. Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak. Teğmenlere hakaret edenler de doğru yapmadı." dedi. Erken seçime ilişkin de konuşan Ömer Çelik, "Bizim için erken seçim tartışması yoktur. Erken seçim gündemimiz yok." şeklinde konuştu.

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