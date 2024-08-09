Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Instagram ve Roblox açıklaması: Bir noktaya kadar geldik
Türkiye’deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, Instagram'a ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu öte yandan Roblox ile ilgili de konuştu.
Uraloğlu, Mersin'de yarın hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir gazetecinin Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin sorusuna Uraloğlu, şu yanıtı verdi:
"Burada, 'Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları maalesef göstermiyor. Çok net söylüyorum. Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz."
Instagram konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz."
"ÇOCUKLARIMIZIN DA NELERLE MUHATAP OLDUĞUNA HEP BERABER BAKMAMIZ LAZIM"
Uraloğlu, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk."
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