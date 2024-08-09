Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan Instagram ve Roblox açıklaması: Bir noktaya kadar geldik

"ÇOCUKLARIMIZIN DA NELERLE MUHATAP OLDUĞUNA HEP BERABER BAKMAMIZ LAZIM"

Uraloğlu, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk."