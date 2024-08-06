META'dan geri vites! Özür dileyip paylaşımları Instagram ve Facebook'a geri yüklediler! Malezya'nın talebi karşılık buldu...
Dünya genelinde İsrail'in şehit ettiği Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik yapılan paylaşımları kaldırıp engellemenin peşine düşen META bu konuda sert bir tutum sergiledi. Türkiye, Instagram'ın geri adım atmaması sonrasında uygulamaya erişim yasağı getirirken, META Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de paylaşımlarını sildi. Bu gelişme sonrası Malezya, META yetkililerini ülkeye davet ederek özür talep etti. Talep sonrası geri vites yapan META yetkilileri özür dilerken, İbrahim'in paylaşımlarını geri yükledi. İşte detaylar...
Teknoloji devi META, İsrail'in suikast sonucu şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye hakkında yapılan paylaşımları dünya genelinde kısıtlarken, çok sayıda ismin paylaşımları kaldırıldı.
TÜRKİYE'DEN ERİŞİM ENGELİ
Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajları Instagram tarafından engellenirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirdi.
MALEZYA BAŞBAKANI'NIN DA PAYLAŞIMINI SİLDİLER
META bu katı tutumunu sadece Türkiye ile sınırlamazken, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını da kaldırdı.
MALEZYA'DAN SERT TEPKİ: ÖZÜR DİLEYİN
Malezya Başbakanlığı Facebook ve Instagram paylaşımlarının neden kaldırıldığına dair bir açıklama isterken META temsilcilerini ülkeye davet etti. Başbakanlık ofisi Meta'nın paylaşımları kaldırmasını "ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı" olarak nitelendirirken teknoloji devinden özür talep etti.
META'DAN GERİ VİTES
Bu gelişmeden bir gün sonrasında META paylaşımların kaldırılması nedeniyle özür diledi.
PAYLAŞIMLARI GERİ YÜKLENDİ
Meta'dan gönderilen açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı operasyonel bir hata nedeniyle özür dileriz. İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklendi" denildi.
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