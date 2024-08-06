META’dan geri vites! Özür dileyip paylaşımları Instagram ve Facebook’a geri yüklediler! Malezya’nın talebi karşılık buldu...

MALEZYA'DAN SERT TEPKİ: ÖZÜR DİLEYİN

Malezya Başbakanlığı Facebook ve Instagram paylaşımlarının neden kaldırıldığına dair bir açıklama isterken META temsilcilerini ülkeye davet etti. Başbakanlık ofisi Meta'nın paylaşımları kaldırmasını "ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı" olarak nitelendirirken teknoloji devinden özür talep etti.