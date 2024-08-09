Kültür Bakanı Ersoy’dan Instagram açıklaması! Erişim engeli ne zaman kalkacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. " dedi ve şöyle devam etti:

"Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için."