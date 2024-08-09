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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:20
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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