Roblox'a erişim engeli! Ulaştırma Bakanlığından ilk açıklama | Çocuk istismarı detayı ortaya çıktı
Çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un erişime kapanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada "Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Öte yandan uygulamada çocuk istismarı paylaşımlarının yer aldığı ve terör propagandasının yapıldığı da ortaya çıktı.
Roblox adlı oyun platformuna çocuk istismarı nedeniyle Türkiye'de erişim engeli getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklama geldi.
Bakanlığın açıklamasında "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ BARINDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin konuya ilişkin kararında "URL adresinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişimin engellenmesini talep ettiği, Hakimliğimizin 01/08/2024 tarih ve 2024/5032 değişik iş sayılı kararıyla talebin yerinde görülerek erişim engellenmesine karar verildiği anlaşılmıştır." denildi.
UYGULAMAYANA PARA CEZASI
Kararın yerine getirilmemesi durumunda ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği de kaydedildi.
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