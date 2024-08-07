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Roblox'a erişim engeli! Ulaştırma Bakanlığından ilk açıklama | Çocuk istismarı detayı ortaya çıktı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 20:28 Güncelleme: 07.08.2024 21:37
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Roblox’a erişim engeli! Ulaştırma Bakanlığından ilk açıklama | Çocuk istismarı detayı ortaya çıktı

Çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un erişime kapanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada "Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Öte yandan uygulamada çocuk istismarı paylaşımlarının yer aldığı ve terör propagandasının yapıldığı da ortaya çıktı.

Roblox adlı oyun platformuna çocuk istismarı nedeniyle Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ BARINDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin konuya ilişkin kararında "URL adresinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişimin engellenmesini talep ettiği, Hakimliğimizin 01/08/2024 tarih ve 2024/5032 değişik iş sayılı kararıyla talebin yerinde görülerek erişim engellenmesine karar verildiği anlaşılmıştır." denildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldıÇevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı

UYGULAMAYANA PARA CEZASI

Kararın yerine getirilmemesi durumunda ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği de kaydedildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcıların oyunlarını oynayabildiği çevrimiçi bir platformdur. Roblox Corporation tarafından geliştirilen bu platform, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahiptir

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