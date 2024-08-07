Roblox’a erişim engeli! Ulaştırma Bakanlığından ilk açıklama | Çocuk istismarı detayı ortaya çıktı

Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı

UYGULAMAYANA PARA CEZASI

Kararın yerine getirilmemesi durumunda ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği de kaydedildi.