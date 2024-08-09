Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması: "Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır"

Dışişleri Bakanlığı (ARŞİV)

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.



Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.



BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir.



Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.