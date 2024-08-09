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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması: "Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Ayçiçek
Giriş: 09.08.2024 17:39 Güncelleme: 09.08.2024 17:45
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’de kalıcı ateşkes açıklaması: Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır

Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'de kalıcı ateşkes çabalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası toplumun, Netanyahu Hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'de kalıcı ateşkes çabalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması

Dışişleri açıklamasında, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz. Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı planın, barış için uygun bir zemin teşkil etmekte olduğu aktarıldı.

Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası toplumun, Netanyahu Hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı (ARŞİV)Dışişleri Bakanlığı (ARŞİV)

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.

Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir.

Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.

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