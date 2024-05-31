Gazze’de kıtlık başladı! Katil İsrail 7 aylık bebeği açlıkla öldürdü! Dünya ile son bağ da koptu...

160 BİN HAMİLE TEHLİKEDE



Beş yaşın altındaki 50 bin 400 çocuk akut yetersiz besleniyor. 160 bin hamile ve emziren kadının beslenme riskinden kurtulması için ilave gıdaya ihtiyacı var.

Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırılarının hedefindeki Refah'ta faaliyetlerini durdurdu.

SU KRİZİ DERİNLEŞİYOR



Filistinli Ahmed Mahmud, "Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana aralarında suya erişim savaşı da olmak üzere günlük birçok savaş veriyoruz" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması, hasta ve yaralıların tedavi olmaları için Gazze dışına çıkışının kolaylaştırılması için uluslarası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.