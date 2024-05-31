Gazze'de kıtlık başladı! Katil İsrail 7 aylık bebeği açlıkla öldürdü! Dünya ile son bağ da koptu...
İsrail, Mısır sınırını kontrol altına alarak Gazze'nin dünya ile tüm bağlantısını kesti. Katiller insani yardımlara da izin vermezken bölgede kıtlık nedeniyle ölümler başladı. Savaş esnasında doğan 7 aylık Ebu Ataya yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte acının fotoğrafı...
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36 bin 224'e yükseldi.
KORKULAN OLDU KITLIK BAŞLIYOR
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen ABD'nin sağladığı silahlarla Refah'ta katliamlarına devam ediyor. Katil İsrail mayıs ayının başından beri bölgeye insani yardımların girişine izin vermiyor.
Refah başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin dört bir yanında korkulan oluyor ve kıtlık başlıyor.
SAVAŞTA DOĞMUŞTU
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda da kıtlıktan dolayı 30'dan fazla Filistinli yaşamını yitirmişti. BM raportörlerine göre 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun tamamı gıda güvencesinden yoksun. Beş yaşın altındaki 346 bin çocuk yetersiz besleniyor.
160 BİN HAMİLE TEHLİKEDE
Beş yaşın altındaki 50 bin 400 çocuk akut yetersiz besleniyor. 160 bin hamile ve emziren kadının beslenme riskinden kurtulması için ilave gıdaya ihtiyacı var.
Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırılarının hedefindeki Refah'ta faaliyetlerini durdurdu.
SU KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Filistinli Ahmed Mahmud, "Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana aralarında suya erişim savaşı da olmak üzere günlük birçok savaş veriyoruz" dedi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması, hasta ve yaralıların tedavi olmaları için Gazze dışına çıkışının kolaylaştırılması için uluslarası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.
KATİLLER ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALIYOR
İşgalci İsrail askerleri Gazzelilere ölüm yağdırdıkları tanklarda gülerek poz veriyor. Mısır'ın kırmızı çizgisi aşıldı.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphi Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Açıklama Mısır ile gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Mısır daha önce bölgenin İsrail'in kontrolüne geçmesinin kendileri için kırmızı çizginin aşılacağı anlamına geleceğini açıklamıştı.
İKİ SAĞLIKÇIYI DAHA ÖLDÜRDÜLER
İsrail ordusunun Refah'ta bir ambulansı hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisi öldü. The Safeguarding Health in Conflict Coalition'ın raporuna göre 2023 sağlık çalışanlarına saldırıda en kötü yıl oldu.
ABD'NİN İSKELE FİYASKOSU
ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolar harcadığı ve sözde insani yardımların ulaştırılacağı iskelesi de 12 gün dayanabildi.
İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir "utanç kaynağı" olduğunu yazdı.
SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDULAR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenlediği, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
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