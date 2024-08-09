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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 17:20
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İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

Dünyanın en büyük havalimanları arasında olan İstanbul Havalimanı, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Gaulle takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 29 Temmuz - 4 Ağustos dönemi ile ilgili verdiği verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

EUROCONTROL'ün 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki verileriEUROCONTROL'ün 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki verileri

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla olimpiyatların düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

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