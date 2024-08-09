İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 29 Temmuz - 4 Ağustos dönemi ile ilgili verdiği verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.