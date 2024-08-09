İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde
Dünyanın en büyük havalimanları arasında olan İstanbul Havalimanı, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Gaulle takip etti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 29 Temmuz - 4 Ağustos dönemi ile ilgili verdiği verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
EUROCONTROL, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla olimpiyatların düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?