Gazze'de "ateşkes" olacak mı? İsrail-Hamas müzakerelerinde son durum ne? Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de mazlum Filistin halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünya, ateşkes için güzel haberleri beklerken, Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması geldi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi. - Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı açıklamada "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor" dedi.
"Gazze saldırılarının durması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme yok. ABD yönetiminin bahsettiği ise (müzakerelerle ilgili açıklamalar) Hamas'a, İsrail'in önerisini hiç bir düzenleme olmaksızın kabul ettirmek için yapılan baskıların bir parçası. Biz Hamas olarak, kalıcı ateşkes, askerlerin Gazze'den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını içeren her türlü öneriye olumlu yaklaşmaya hazırız." diyen Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, halen anlaşmaya varmamak için direttiğini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.
Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriyi memnuniyetle karşılamalarına rağmen, ABD'nin, ateşkese varılmamasının sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalışan tavrını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
"GAZZE'DEKİ DURUM TRAJİK"
İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaç maddelerine erişimin olmadığına ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hamdan, "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor." diye konuştu.
ABD yönetiminin Gazze sahiline inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Hamdan, bunun, Filistin halkının kanının dökülmesi, aç bırakılması ve ablukaya alınmasına ortak olan ABD'nin kendi imajını kurtarmak için kullandığı siyasi bir propaganda olduğunu dile getirdi.
Hamdan, yüzer iskelenin, gıda sorununu çözmediğini bilakis iskelenin varlığında kıtlık seviyesinin daha da yükseldiğini ifade etti.
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