Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında net mesaj: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu. Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." ifadelerini kullandı.
Son dakika... Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları: Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var.
AYRIM YAPMADAN HER KULÜBÜ TEŞVİK EDİYORUZ
Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz.
Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Bu amaçla hareket eden kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik.
Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904'e yükseldi. 277 olan stadyum sayımızı 346'ya yükselttik. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4421'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirlinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık.
TESİSİN ADINI AÇIKLADI
İstanbul Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol akademisi altında eğitim görecek evlatlarımıza başarılar diliyorum.
Önümüzde hala katetmemiz gereken çok mesafe olduğunun farkındayız. Bu hedeflere inşallah varacağız. Başarılarımızın kalıcı olması için çok çalışmanın değil aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekir. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Artık 40 sene 30 sene hatta 10 sene öncesinden çok farklı bir yapı var. Ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamamız gerekiyor. Meselenin finansal boyutu da geliyor.
MALİ TABLOSU BOZUK OLAN BİR KULÜBÜN SPORTİF BAŞARIYI YAKALAMASI ZORDUR
Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı da yakalaması zordur. Güçlü projelere yönelmek zorundayız. Düzgün yönetilen kulüplerin başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımımızı insana yapmalıyız. Kendi gençlerimize yatırım yapmaktan vazgeçmemeliyiz. Tabii ki yabancı yıldızların top koşturması futbolun seyir keyfini artırmaktadır. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimiz azalıyorsa bir tıkanıklık var diye düşünüyorum. Bakın Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı örnek oldu. Bu örneğe yenilerini eklememiz için çalışmalıyız. Futbolumuzun güzelleşmesi gelişmesi için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Ülkemiz Avrupa'nın en genç insan havuzuna sahiptir. Geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım.
İstanbul Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol akademisi altında eğitim görecek evlatlarımıza başarılar diliyorum.
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