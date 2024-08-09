Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında net mesaj: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli

TESİSİN ADINI AÇIKLADI

İstanbul Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol akademisi altında eğitim görecek evlatlarımıza başarılar diliyorum.

Önümüzde hala katetmemiz gereken çok mesafe olduğunun farkındayız. Bu hedeflere inşallah varacağız. Başarılarımızın kalıcı olması için çok çalışmanın değil aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekir. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Artık 40 sene 30 sene hatta 10 sene öncesinden çok farklı bir yapı var. Ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamamız gerekiyor. Meselenin finansal boyutu da geliyor.

MALİ TABLOSU BOZUK OLAN BİR KULÜBÜN SPORTİF BAŞARIYI YAKALAMASI ZORDUR

Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı da yakalaması zordur. Güçlü projelere yönelmek zorundayız. Düzgün yönetilen kulüplerin başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımımızı insana yapmalıyız. Kendi gençlerimize yatırım yapmaktan vazgeçmemeliyiz. Tabii ki yabancı yıldızların top koşturması futbolun seyir keyfini artırmaktadır. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimiz azalıyorsa bir tıkanıklık var diye düşünüyorum. Bakın Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı örnek oldu. Bu örneğe yenilerini eklememiz için çalışmalıyız. Futbolumuzun güzelleşmesi gelişmesi için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Ülkemiz Avrupa'nın en genç insan havuzuna sahiptir. Geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım.

İstanbul Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol akademisi altında eğitim görecek evlatlarımıza başarılar diliyorum.

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