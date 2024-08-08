İBB İstanbullunun parasını rakı ve şaraba gömdü! Sosyal medyada büyük tepki: Faturayı önümüzdeki ay İstanbulluların su faturasına zam olarak itelerler

ÖZEL: İSTANBUL'DA OLİMPİYATLAR'A EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özel yaptığı konuşmada 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasını umduğunu belirtti.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Dostlarımızla bir aradayız, burada Paris'te. Olimpik ailesinden dostlarımızla buradayız. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'da spor oyunlarını ev sahipliği yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz."