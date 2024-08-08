İBB İstanbullunun parasını rakı ve şaraba gömdü! Sosyal medyada büyük tepki: Faturayı önümüzdeki ay İstanbulluların su faturasına zam olarak itelerler
CHP'li İBB yönetimi Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera’da 2 günlüğüne ev kiralandı. Mekanın İstanbul'un tanıtımı için kiralandığı açıklansa da "Günlük kirası 300 bin euro" iddiaları büyük tepki topladı. Diğer yandan açılış sonrası gece saatlerinde "after party" düzenlenirken Karsu'nun sahne aldığı gecede İBB misafirlerine beyaz şarap ve rakı ikram edildi. Sosyal medyada tepki toplayan olaya ilişkin "Faturayı önümüzdeki ay İstanbulluların su faturasına zam olarak itelerler" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
Paris Olimpiyat Oyunları nedeniyle Paris'te olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 2 günlüğüne ev kiralandı.
2036 OLİMPİYATLARI ÖNE ATILDI
Kiralanan evde 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için İstanbul'un tanıtımı yapılacağı açıklanırken kiralama ücreti sosyal medyada büyük tepki topladı.
KİRALAMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI
İstanbullu vatandaşların yeni hizmetler beklediği dönemde İBB yönetiminin kiralama için günlük 300 bin Euro ödeyeceği iddia edildi.
ÖZEL: İSTANBUL'DA OLİMPİYATLAR'A EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ
CHP Genel Başkanı Özel yaptığı konuşmada 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasını umduğunu belirtti.
Özgür Özel, şunları söyledi:
"Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Dostlarımızla bir aradayız, burada Paris'te. Olimpik ailesinden dostlarımızla buradayız. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'da spor oyunlarını ev sahipliği yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz."
İSTANBULLUNUN PARASI ŞARAP VE RAKIYA GÖMÜLDÜ
Diğer yandan İBB tarafından Paris'te günlüğü 300 bin Avro'ya kiralanan Palais Galliera isimli sarayda yer alan İstanbul House'un açılışından sonra "after party" düzenlendi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Karsu'nun sahne aldığı gecede İBB misafirlerine beyaz şarap ve rakı ikram etti. İstanbullunun hizmeti için harcanması gereken paraların alkole yatırılması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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