İSKİ’den büyük fatura vurgunu! İstanbullu isyanda: Sanki fabrika işletiyorum...

NE OLMUŞTU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturaların mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve tüketici mağduriyetlerine sebep olduğu gerekçesiyle İGDAŞ hakkında 6 Mayıs 2020 tarihinde soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda EPDK tarafından İGDAŞ'a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizilmiş, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaları iptal etmesi ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesi istenmişti.

Yazıda, ayrıca İGDAŞ'ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedilmişti.