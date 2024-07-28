İSKİ'den büyük fatura vurgunu! İstanbullu isyanda: Sanki fabrika işletiyorum...
İSKİ’nin fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, İBB ve İSKİ’nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek devletin kurumlarını göreve çağırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor.
Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.
Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi:
Salih Gözderesi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ; fatura okuma aralığının 44 gün olmasının sebebi 17 metreküpü bulup 2. kademeden faturalandırma yapmak mı?"
Serdar Küm: "30 günlük fatura 41 gün olarak kesilmiş: 1637 TL. Sanki fabrika işletiyorum. Elektrik faturası bu kadar gelmiyor. Neymiş memur bayramda çalışmıyormuş falan filan."
Ahmet Karayün: "1 yıllık fatura dökümümüzde ortalaması 100-150 TL olan su faturamız nasıl 694 TL gelebilir?"
Bayram Karabıyık: "Bir buçuk aydır evde yokum. İSKİ 70 lira fatura yazmış. Ben evde yokken duş başlığının canı sıkılıp duş almıyorsa bu fatura ne?"
Nevin Dolu: "5 Hazirandan itibaren evde değilim. Yazlıktayım. 3 Haziran-7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış. Yeniden incelenerek açıklama bekliyorum..."
Belit Erşahin: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ neden yardımcı olmuyorsunuz? Ekipleriniz su sayacını yanlış okudukları için ben 1 aydır neredeyse yurtdışında olmama rağmen boş eve 527 lira fatura kesmişsiniz. E-devlet kapalı olduğu için faturaya itiraz edemiyorum. Sizin ekipleriniz neden gelip yeni okuma yapmıyor? Bu mudur vatandaşa hizmet!
Recep Kemahi: "(1175 TL) Bu fatura bir aylık 4 kişilik aileye ait bir konut faturası. İstanbul Beylikdüzü! Çiftçi değil, arazi sulamıyor ve araç yıkama işi de yapmıyor.
EPDK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ FATURALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTEMİŞTİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden düzenlenen doğal gaz faturaları nedeniyle İGDAŞ'a soruşturma başlatmış, ardından İGDAŞ henüz ödenmemiş faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturaların mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve tüketici mağduriyetlerine sebep olduğu gerekçesiyle İGDAŞ hakkında 6 Mayıs 2020 tarihinde soruşturma başlatmıştı.
Bu kapsamda EPDK tarafından İGDAŞ'a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizilmiş, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaları iptal etmesi ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesi istenmişti.
Yazıda, ayrıca İGDAŞ'ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedilmişti.
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