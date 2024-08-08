MİT'ten Hakurk'ta PKK/KCK'ya darbe! TSK üssüne saldırı hazırlığı yapan terörist Serdar Sönmez öldürüldü
Son dakika haberine göre MİT, Irak'ta PKK/KCK'ya büyük bir darbe indirdi. Hakurk'ta TSK üssüne eylem gerçekleştirme planı yapan, PKK/KCK'lı Eziz Gabar kod isimli Serdar Sönmez, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, Irak'ta PKK/KCK'ya bir darbe daha indirdi. Irak/ Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
TSK'YA SALDIRI PLANINI MİT ENGELLEDİ
Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldı.
MİT'in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.
Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez'i adın adım izlenmeye başladı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez'in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.
PKK/KCK'lı Serdar Sönmez, Hakurk'ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
EZİZ GABAR KOD SERDAR SÖNMEZ KİMDİR?
Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde Gare Alanı'na geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. 2018'de Kandil Alanı'nda faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdi.
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