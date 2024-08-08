MİT’ten Hakurk’ta PKK/KCK’ya darbe! TSK üssüne saldırı hazırlığı yapan terörist Serdar Sönmez öldürüldü

MİT, Irak'ta PKK/KCK'ya bir darbe daha indirdi. Irak/ Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

TSK'YA SALDIRI PLANINI MİT ENGELLEDİ

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldı.

MİT'in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.