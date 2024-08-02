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İstanbul’da su faturaları doğal gazı katladı vatandaş isyan etti! 27 metreküp su 1.013, 27 metreküp doğal gaz 185 lira!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 16:31 Güncelleme: 04.08.2024 18:13
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İstanbul’da su faturaları doğal gazı katladı vatandaş isyan etti! 27 metreküp su 1.013, 27 metreküp doğal gaz 185 lira!

Seçimlerden önce vatandaşa ucuz su vaadi veren İBB Başkanı İmamoğlu, görev süresince suya yaptığı zamlarla büyük tepki topladı. Başkan Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde başlattığı Melen Projesi İstanbul’un su sorununu çözerken, bugün CHP’li İBB yönetimi su üzerinden gözünü vatandaşın cebine dikti. Nitekim zamlar sonrasında İstanbul’da su fiyatı doğal gaz fiyatını katladı. Örneğin İstanbul’da 27 metreküp su tüketiminde fatura 1.013 TL gelirken, yine İstanbul’da İstanbul'da 27 metreküplük doğal gaz tüketiminin bedeli sadece 185,76 TL. İşte detaylar…

Son dönemde İstanbul'da suya ve toplu ulaşıma yapılan zamlar İstanbulluyu bezdirirken özellikle su fiyatları vatandaşın cebini yakıyor.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

CHP'Lİ İBB'DEN SUYA ZAM YAĞMURU

Seçimlerden önce İstanbul'da hayatı kolaylaştıracağını ve şehir genelinde ucuz su sağlanacağı vaadinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yaptığı üst üste zamlarla büyük tepki çekti.

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BİR DE FATURA OYUNU

Bununla da yetinmeyen İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'nin fatura okuma gün sayısını 40'ın üstüne çıkarması nedeniyle milyonlarca vatandaş yüksek fatura ödemek zorunda kaldı.

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VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.

Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi:

Salih Gözderesi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ; fatura okuma aralığının 44 gün olmasının sebebi 17 metreküpü bulup 2. kademeden faturalandırma yapmak mı?"

Ahmet Karayün: "1 yıllık fatura dökümümüzde ortalaması 100-150 TL olan su faturamız nasıl 694 TL gelebilir?"

DEVLET DOĞAL GAZA DESTEK VERDİ İBB ZAM YAĞMURUNA TUTTU

Devlet doğal gaz konusunda aylardır vatandaşa destek verirken, İmamoğlu yönetimindeki İSKİ yaptığı üst üste zamlarla vatandaşa yük oldu.

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İSTANBULLUNUN CEBİNE ZAM YAĞMURU

CHP'li İBB yönetimi su fiyatlarına yaptığı üst üste zamlarla suyun birim fiyatını metreküp başına 32,28 TL olarak belirledi. 16-30 metreküp kullanımlarda ise bu rakam 49,17 TL'ye çıktı.

27 METREKÜP SU FATURASI 1013 TL!

İstanbul'da bu rakamlarla birlikte 27 metreküp su kullanılan bir konutta aylık su faturası 1013 TL'yi buluyor.

Örnek fatura görseliÖrnek fatura görseli

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNDE SU SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜ AMA...

Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Melen Projesi ile şehre getirdiği suyu yüksek miktarlarda bedelle vatandaşa verirken doğal gaz konusunda ortaya çıkan rakamlar çok daha düşük.

Başkan Erdoğan öncesi İstanbul...Başkan Erdoğan öncesi İstanbul...

DOĞAL GAZ YURT DIŞINDAN GELMESİNE RAĞMEN DAHA UCUZ!

Özellikle hükümet doğal gazı Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden almasına rağmen vatandaşın yanında dururken, İstanbul'da doğal gazın metreküp fiyatı 6,88 TL olarak dikkat çekiyor.

İGDAŞ resmi internet sitesindeki doğal gaz gaz metreküp fiyatıİGDAŞ resmi internet sitesindeki doğal gaz gaz metreküp fiyatı

DOĞAL GAZ FATURASI KAT KAT DAHA DÜŞÜK

Ufak bir hesaplama sonucu 27 metreküp suyun 1013 TL'yi bulduğu İstanbul'da yurt dışından alınmasına rağmen 27 metreküp doğal gaz için vatandaşlar sadece 185,76 TL ödüyor.

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İSKİ’den fatura üzerinden büyük soygunİSKİ’den fatura üzerinden büyük soygun

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