İstanbul’da su faturaları doğal gazı katladı vatandaş isyan etti! 27 metreküp su 1.013, 27 metreküp doğal gaz 185 lira!

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VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.

Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi:

Salih Gözderesi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ; fatura okuma aralığının 44 gün olmasının sebebi 17 metreküpü bulup 2. kademeden faturalandırma yapmak mı?"