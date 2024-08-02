İSKİ’den fatura üzerinden büyük soygun! İstanbullu faturanı kontrol et! İşte vatandaşın cebine kurulan kumpas...

*Halil Erdem: Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.

*Nesli Yeşiler: Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?

*Nevin Dolu: 5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?

*Elçin: Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.

*Güngör: 600 TL'ye yakın gelen faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz. Böyle bir fatura olur mu?

*Neslihan: Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?