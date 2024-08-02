İSKİ'den fatura üzerinden büyük soygun! İstanbullu faturanı kontrol et! İşte vatandaşın cebine kurulan kumpas...
İstanbul'da son günlerde tartışma konusu olan su faturalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İSKİ'nin fatura okuma gün sayısını 40'ın üstüne çıkarması nedeniyle milyonlarca vatandaş yüksek fatura ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca yapılan itirazlar da sonuçsuz kalıyor. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, su sayacı okuma süresinin yasal sınırı 25-35 günü aşarak, 40 ve üstü gün üzerinde fatura kesmeye devam ediyor.
İSTANBULLU İSYANDA
Temmuzun son günleri ile ağustosun ilk haftası arasındaki tarihlerdeki son ödeme günü gönderilen faturaların çoğunlukla bin TL ve üstünde gelmesine İstanbullular tepki gösteriyor.
RET YANITI GÖNDERİYORLAR
Birçok vatandaş, tatilde veya evlerinden uzakta oldukları halde gelen faturalarla soyulduklarını belirterek, itirazda bulunuyor. Ancak itirazları işleme aldığını belirten İSKİ, bir hafta içinde 'ret' yanıtı gönderiyor.
FATURALAR NASIL HESAPLANIYOR?
Su birim ücretlerine yapılan yüzde 36 zam sonrasında, yüzde 85'lik kesimin kullandığı aylık 15 metreküpe kadar denk gelen kullanım ücreti 32.28 TL üzerinden hesaplanıyor.
Fakat fatura okuma gün sayısı bir aylık dilimi aştığında, kullanılan 15 metreküpün üstüne çıkarak 2'nci kademe fiyat olan 49.17 TL üzerinden hesaplanıyor.
40 günü aşan okuma gün sayısında ise aylık kullanım metreküp miktarı 31 metreküp ve üstüne geçiyor. Bu durumda da vatandaşların kullanım metreküp birim fiyatı 71.10 TL üzerinden hesaplanıyor. Faturalar bin TL'nin üstüne çıkıyor.
ZAM BELEDİYECİLİĞİ
Elektrik faturasını da geçen ücretler karşısında şaşkına dönen İstanbullular, tepkilerini şöyle dile getiriyor:
*Serdar Saka: İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay her halde 2000 TL gelir. Maalesef sahipsiz bir İstanbul var.
*Murat Turan: Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz diyorum.
*Halil Erdem: Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.
*Nesli Yeşiler: Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?
*Nevin Dolu: 5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?
*Elçin: Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.
*Güngör: 600 TL'ye yakın gelen faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz. Böyle bir fatura olur mu?
*Neslihan: Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?
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