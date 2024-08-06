Instagram ne zaman erişime açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik
Türkiye’deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı, hassasiyetlerimizi ilettik. Ciddi aşama kaydedildi, gerekler yerine gelince engel kalkacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini belirterek, "Sizin şu taleplerinizi karşıladık dediklerinde, biz de bu erişimi sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde, Instagram'a uygulanan yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Her ülkenin kendisine ait kuralları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram'ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.
Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ciddi aşama katedildiğini belirterek, gerekli hassasiyetlerin dikkate alınmasını beklediklerini dile getirdi.
Vatandaşların kendilerine ilettikleri mağduriyetler noktasında da gereken gayreti gösterdiklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık.' dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız."
Bakan Uraloğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in paylaşımını kaldıran Instagram'ın özür dilediğini anımsatarak, Türkiye ile ilgili de yapılan birçok erişimi kaldırdıkları ancak özür beyanında bulunmadıklarını bildirdi.
Uraloğlu, asla yasakçı bir yaklaşım içinde olmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yasakçı yaklaşım tam da Instagram ve benzeri platformlardadır. Hiçbir uyarı yapmadan paylaşım sahibine engel getiriyorlar. Bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum. Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Şu an kapatma gerekçemize erişim engelleme diyebiliriz. Geçmişten beri özellikle katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almalarını bekliyoruz. En önemli gerekçemiz bu. Ayrıca söz konusu platform 'Hamas terör örgütüdür' diyor ancak YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz."
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