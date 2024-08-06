Instagram ne zaman erişime açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik

Bakan Uraloğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in paylaşımını kaldıran Instagram'ın özür dilediğini anımsatarak, Türkiye ile ilgili de yapılan birçok erişimi kaldırdıkları ancak özür beyanında bulunmadıklarını bildirdi.



Uraloğlu, asla yasakçı bir yaklaşım içinde olmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Yasakçı yaklaşım tam da Instagram ve benzeri platformlardadır. Hiçbir uyarı yapmadan paylaşım sahibine engel getiriyorlar. Bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum. Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Şu an kapatma gerekçemize erişim engelleme diyebiliriz. Geçmişten beri özellikle katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almalarını bekliyoruz. En önemli gerekçemiz bu. Ayrıca söz konusu platform 'Hamas terör örgütüdür' diyor ancak YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz."