İsrail'in klavye soytarısı yine sahnede! Katz'dan Başkan Erdoğan'a Instagram üzerinden küstah sözler...
Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, ülkemizde Instagram'a gelen erişim engeli sonrası yine saçmaladı. Yaptığı paylaşıma Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyen Katz alçak ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı alçakça ölümle tehdit etti.
"NASIL KARABAĞ'A GİRDİYSEK..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptığı konuşmada "Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." çıkışı sonrasında küstah ifadeler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı Katz skandal çıkışlarına devam ediyor.
"TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN"
Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"ERDOĞAN, SADDAM HÜSEYİN'İN İZİNDEN GİDİYOR"
Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KLAVYE SOYTARILARI BİZİ KORKUTAMAZ
Katz'ın bu açıklamaları Türkiye'den büyük tepki toplarken Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Katz'a yanıt verdi.
Başkan Erdoğan "Biz, İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.
Katz tahrik edici açıklamalarına devam ederken bu sefer de Türkiye'nin Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası aldığı yas kararını hedef aldı.
HEDEFİNDE YİNE TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VAR
Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
İşte Katz'ın paylaşımı:
Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim
İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.
İMAMOĞLU'NA METHİYELER: "DAHA GÜZEL GÜNLERE"
Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz, daha önce Hamas'a terör örgütü diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "daha güzel günlere" ifadesiyle bir paylaşım yaptı.
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TÜRKİYE'DEN INSTAGRAMA ERİŞİM ENGELİ
Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırıdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.
Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
ŞİMDİ DE INSTAGRAM ÜZERİNDEN SALDIRDI
Katz, Türkiye'ye yönelik tahrik edici açıklamalarına devam ederken sosyal medya hesabından bu sefer Instagram üzerinden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Katz yaptığı paylaşımda "Dün, antisemit diktatör Recep Tayyip Erdoğan ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak "İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını" söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti varandaşlarıdır. 57 milyon Türk instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel instagram hesabından erişim gerçekleştiriyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİ
Katil devletin klavye soytarısı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını da etiketlemesi dikkat çekti.
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