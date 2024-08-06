İsrail’in klavye soytarısı yine sahnede! Katz’dan Başkan Erdoğan’a Instagram üzerinden küstah sözler...

,

TÜRKİYE'DEN INSTAGRAMA ERİŞİM ENGELİ

Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırıdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.

Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.