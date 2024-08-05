Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanlığı ile kritik toplantı! Gözler o saatte...

BAKAN URALOĞLU: HASSASİYETLERİMİZ BELLİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etmişti.

Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söylemişti.