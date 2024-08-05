Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanlığı ile kritik toplantı! Gözler o saatte...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı duyurdu. Yaklaşık 3-4 gündür Türkiye'de Instagram'a erişim sağlanamazken, kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te görüşecek. Bakan Uraloğlu toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Toplantıda olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilirken günlerdir süren kısıtlama nedeniyle Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te görüşecek.
"OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.
Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN URALOĞLU: HASSASİYETLERİMİZ BELLİ
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etmişti.
Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söylemişti.
Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."
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