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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! 8 PKK'lı hain sarı torbada

Giriş: 06.08.2024 13:36 Güncelleme: 06.08.2024 14:28
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu! 8 PKK’lı hain sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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