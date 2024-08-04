Türkiye'nin Filistin tavrına karşı tutum bardağı taşıran son damla oldu: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak
Türkiye'deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle önceki gün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, kurallara uyana kadar kapalı kalacak. Bugüne kadar terör konusu başta olmak üzere Atatürk'e hakaret, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagram'ın son olarak Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket etmesi bardağı taşıran son damla oldu.
ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024
07:24
Güncelleme: 04.08.2024
07:25
ABD'li META grubuna ait sosyal medya platformu Instagram'ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikasına geçit verilmedi. Daha önce defalarca kez Türkiye aleyhtarı içerikleri kaldırmayan META'ya ait şirketler Instagram ve Facebook'a bugüne kadar BTK tarafından yaklaşık 100 milyon TL ceza kesildi. Kesilen cezaların yarısı geç temsilci ataması yapıldığı için kesilirken, diğer yarısı da içeriklerle ilgili yasal süreçlere uymadıkları için uygulandı.
INSTAGRAM'IN FİLİSTİN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI Bugüne kadar yüzlerce kez Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.
Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları sözde yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK re'sen harekete geçerek platforma erişim engeli kararı aldı.
TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÇOK NET: İLKESEL DURUŞ Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.
Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "
Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, " O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.