Türkiye’nin Filistin tavrına karşı tutum bardağı taşıran son damla oldu: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, "O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.